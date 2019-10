Le grand rendez-vous des Franco-Albertains commence à Calgary

Les participants sont attendus dès 10 h au Centre de conférence MacEwan à Calgary pour des activités de réseautage, des performances musicales et des ateliers, notamment sur l’inclusion et la diversité sexuelle et de genre.

Le moment fort du congrès sera sûrement l’assemblée générale annuelle de l’ACFA prévue samedi à 14 h 30. C’est pendant cette assemblée que sera annoncé le nom de la nouvelle présidente.

Le scrutin qui s’est terminé mardi dernier opposait la Calgarienne Shila Risbud, une professionnelle du milieu pétrolier, à l’ancienne députée néo-démocrate Annie McKitrick.

Ce sera aussi la première rencontre publique de l’organisme depuis le dépôt d’un rapport indépendant qui qualifie son conseil d’administration de dysfonctionnel.

Ce même rapport soulève plusieurs questions relatives à la gestion du dossier du journal Le Franco, mais blanchit le président sortant Marc Arnal des allégations d’intimidation qui le talonnaient depuis plusieurs mois.