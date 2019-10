La récolte continue d’accuser des retards en Saskatchewan

Le ministère ajoute qu’il s’agit quand même d’une amélioration par rapport à la semaine précédente, où 55 % de la récolte avait été engrangée.

La progression de la récolte varie grandement d’une région à l'autre suivant l'importance des précipitations reçues.

La saison de la récolte a relativement bien progressé dans les régions du nord-est (85 %), centre-ouest (77 %) et sud-est (76 %). Les retards les plus importants dans les récoltes sont enregistrés dans les régions du centre-est (51 %) et du sud-est (62 %).

Le ministère de l'Agriculture observe que de nombreux champs sont saturés d’eau, particulièrement dans le sud de la province. Il note que certains agriculteurs font état d’une détérioration de leur récolte due à la germination de grains dans des silos. La majorité des grains récoltés sont maintenant passés dans des sécheuses.

La province dit que le temps relativement chaud et sec prévu pour les prochains jours devrait permettre à davantage d'agriculteurs de reprendre la récolte.

Le ministère de l'Agriculture indique que pour leur part, les éleveurs disent avoir actuellement assez de nourriture pour leurs bêtes, à l’approche de l’hiver.