Des robots pour contrer la pénurie de main d'oeuvre chez Waterville TG

Plus de 200 employés prendront leur retraite chez Waterville TG d'ici cinq ans et l'entreprise a amorcé un important virage vers l'automatisation de sa production afin de faire face à la pénurie de main-d'oeuvre.

Pour pourvoir ces futurs postes vacants, le fabricant de joints d'étanchéité pour l'industrie automobile a pris un virage usine intelligente avec l'acquisition de robots qui peuvent fabriquer seul une pièce qui exigeait autrefois une vingtaine d'employés et 12 fois plus de temps.

C'est plus répétitif, la qualité est meilleure et on peut prendre les employés et les réaffecter à des tâches où on en a vraiment besoin , explique le président de l'entreprise, Benoit Tétreault.

Des dirigeants des usines de Waterville TG de partout dans le monde sont par ailleursen Estrie ces jours-ci afin d'observer les installations de Waterville et les robots qui y ont été récemment implantés au sein de l'équipe de production. Loin d'être effrayés par l'automatisation de l'entreprise, les employés sont plutôt mis à contribution.

Ça va nous donner la chance de former nos gens techniquement pour avoir une connaissance de l'utilisation du robot, ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur travail ou proposer comme amélioration dans le futur. Je pense que, un peu comme lorsque l'ordinateur est arrivé dans nos vies, ça nous a allégés de certaines tâches , ajoute M. Tétreault.

L'usine poursuivra son virage au cours des trois prochaines années avec des investissements de plus de 16 millions de dollars.