Le maire ajoute même que la population de Québec doit s’attendre à d’autres changements d’ici sa mise en service dans sept ans.

Des projets de cette envergure-là, il y a toujours des ajustements. Dormez en paix, ça va bien aller. Il va encore y avoir des changements, c'est la nature de ces projets-là , a déclaré le maire de Québec.

Même si un règlement municipal a été voté pour assurer la livraison du pôle d’échange ouest avant le 1er janvier 2022, Régis Labeaume estime que le retard annoncé n’aura pas d’impact sur le projet de tramway dans son ensemble.

Le réseau, il part en 2026, quatre ans plus tard , a rappelé Régis Labeaume.

On ne poussera pas trop fort la machine pour [ne pas] faire des erreurs. On va prendre notre temps et on va bien faire les choses.

Régis Labeaume, maire de Québec