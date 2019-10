La co-cathédrale de Gravelbourg a 100 ans

Pour l’occasion Radio-Canada Saskatchewan vous invite à vous replonger dans l’histoire de ce bâtiment ancré dans le cœur de la fransaskoisie.

De sa construction en passant par ses œuvres d’art jusqu’à ses cloches qui résonne toujours, la co-cathédrale de Gravelbourg a maintenant 100 ans d’histoire à raconter.

À vous, de la découvrir.

L'histoire de la co-cathédrale de Gravelbourg, ce « bijou » centenaire des Prairies

La co-cathédrale Notre-dame-de-l'Assomption à Gravelbourg Photo : La Presse canadienne / Sophie Chevance

Au cœur d'un des bastions francophones de la Saskatchewan, la co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg se voit à des kilomètres à la ronde. Son histoire est liée à celle de la colonisation de l'Ouest par les catholiques-français au début du 20è siecle. Retour sur quelques grands moments de son histoire. VOIR LA SUITE...

Les cloches de la co-cathédrale de Gravelbourg: quand passé et présent résonnent

Une des cloches Pacard, au sommet de la cathédrale de Gravelbourg Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Elles sonnent à l'unisson. Les cinq cloches de la co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg font partie du paysage et de la communauté presque depuis sa création. André Moquin a grandi avec elles. Il est le fils d’un des bedeaux qui s’est longtemps occupé des cloches de la co-cathédrale. Parler des cloches, c'est raconter sa vie. VOIR LA SUITE...

Le cachet unique des oeuvres d'art de la co-cathédrale de Gravelbourg

L'abbé Maillard a peint tous les vitraux de la co-cathédrale à la main. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Les oeuvres de l’abbé Maillard tapissent l’intérieur de la co-cathédrale de Gravelbourg. Elles donnent un cachet unique et une vie au bâtiment nouvellement centenaire. Avec des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, labbé souhaitait rassembler les croyances et l’enseignement catholique dans ces tableaux expressifs et réalistes. VOIR LA SUITE...

Pourquoi Gravelbourg a-t-elle vu sa cathédrale devenir une co-cathédrale?

En plus des oeuvres d'art, ce qui est particulier avec la co-cathédrale est la luminosité que l'on retrouve lorsqu'il fait soleil. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Le titre de la co-cathédrale de Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg, située dans le sud-ouest de la Saskatchewan, est l'histoire d'une perte de statut. VOIR LA SUITE...

Que réserve l’avenir à la co-cathédrale de Gravelbourg?

La cathédrale Holy Rosary à Regina Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Bien que le co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg célèbre son centenaire, il demeure difficile pour les résidents du village saskatchewanais de savoir avec certitude ce que lui réserve l’avenir. VOIR LA SUITE...

La co-cathédrale de Gravelbourg en sept questions

La co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg Photo : Radio-Canada / Lise Ouangari

Co-cathédrale qui symbolise les efforts de colonisation de l’Église Catholique dans l’Ouest du Canada a-t-elle des secrets pour vous ? Voici 7 questions pour tester vos connaissances ! FAIRE LE JEU QUESTIONNAIRE...