Les entraîneurs des Olympiques ne sont pas en danger, selon Alain Sear

Afin de donner un petit électro-choc à son équipe, le directeur des opérations hockey a mentionné qu'il pourrait aller derrière le banc au cours des prochaines semaines pour mieux évaluer ses joueurs. Pas question d'être un entraîneur supplémentaire, affirme toutefois Alain Sear.

C'est vraiment pour prendre le pouls de l'équipe et voir comment les joueurs réagissent dans les situations corsées , affirme Sear.

Certains pourraient penser qu'il évaluera le travail de son entraîneur-chef Éric Landry et des assistants Ron Choules et Francis Wathier. Mais il affirme qu'il n'en est rien.

D'autres directeurs ont posé ce type de geste dans la Ligue. Je pense à Steve Ahern, notamment. Je cherche des solutions out of the box pour faire bouger les choses et savoir où nous devrons nous améliorer. Alain Sear, directeur des opérations hockey

La direction des Olympiques (Alain Sear, Martin Lacasse et Éric Landry) Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L'entraîneur Éric Landry affirme être ouvert à la possibilité que Sear soit près du banc lors de certaines rencontres.

Alain et moi avons eu une bonne conversation. Le dialogue est bon. Nous sommes sur la même [longueur d'onde]. Qu'il veuille faire un tour derrière le banc, ça ne change rien pour moi [...] C'est vraiment pour connaître les joueurs de plus près et les évaluer , souligne Landry.

Côté coaching, je n'ai pas de sentiment dans le sens où tout ce que je sais, Alain le sait. Il sait comment je pense et la stratégie d'équipe. Éric Landry, entraîneur des Olympiques de Gatineau

Des joueurs des Olympiques célèbrent un but lors d'une rencontre préparatoire Photo : Gracieuseté surlevif.net / Olympiques de Gatineau

La possibilité de voir Sear derrière le banc lors des matchs à l'étranger a aussi été évoquée par le groupe d'entraîneurs comme appui en cas de force majeure, comme la maladie d'un entraîneur adjoint. Il rappelle également que Francis Wathier n'accompagne pas toujours l'équipe sur la route.

Landry est en poste depuis janvier 2017, alors qu'il a pris la relève de Mario Duhamel après son congédiement.

Nous ne sommes pas satisfaits des résultats actuellement, mais nous sommes satisfaits du processus , soutient Sear, qui affirme que la patience est toujours de mise avec le jeune groupe de joueurs qui forme les Olympiques de Gatineau cette saison.

Par ailleurs, le défenseur David Aesbicher a participé à son premier entraînement complet avec l'équipe jeudi. Il devrait être en mesure de revenir au jeu d'ici peu. Les Olympiques recevront l'Armada de Blainville-Boisbriand vendredi soir.