Un appel d’offres en deux temps pour le futur pont de l’Île d’Orléans

Dans l'appel d'offres lancé jeudi, le ministère indique qu’il retiendra, dans un premier temps, trois projets proposés plutôt qu’un seul, comme c’est le cas habituellement.

Un seul de ses projets sera retenu au terme de l'étude du ministère prévue pour l'été 2020.

De cette façon, il sera possible de mettre plusieurs projets en concurrence, selon le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis.

Au terme de la période d’appel d’offres, on va retenir les trois meilleures propositions. Ces gens-là devront chacun préparer l’avant-projet préliminaire et à l’été 2020, on va étudier les propositions et retenir la meilleure.

C’est de mettre en concurrence plusieurs propositions et retenir celle avec la plus grande qualité. On va tenir compte des paysages uniques du fleuve Saint-Laurent , estime M. Paradis.

Le dépôt de l’avant-projet définitif est prévu pour l’été 2021.

Le nouveau pont à haubans sera de deux voies et doit être construit d'ici 2027.