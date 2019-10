Le bilan d'électeurs mécontents de la campagne électorale

Une campagne démagogique, un manque de clarté, du salissage, des scandales… Voici comment ces électeurs de la région de Toronto résument le mois qui vient de s'écouler.

Entre la prolifération d’attaques personnelles, le manque de contenu et des enjeux ignorés par les chefs de parti, plusieurs facteurs sont venus miner leur appréciation de la campagne.

D'abord, l’organisation et le contenu des débats ont généralement exaspéré ces électeurs. Ils déplorent la trop grande place laissée aux attaques personnelles et le peu de temps accordé au développement des enjeux.

François Ouellette, un professionnel de l'informatique, affirme avoir été incapable d’écouter les débats au complet et qu’ils ne lui ont rien appris de plus sur les candidats.

Les formats des débats ne laissaient pas assez de place aux idées selon Stella Isaac et Nicole Desnoyers.

Si Christian Audet, un analyste en technologie de l'information, n’a pas nécessairement détesté les débats, il déplore les nombreuses attaques qui ont ponctué la campagne électorale, notamment de la gauche, de la droite et d’anciens politiciens qui ont critiqué Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur.

François Ouellette se désole du manque de profondeur des arguments des partis politiques, notamment sur l’enjeu du logement abordable. On promet qu’on va construire 100 000 logements abordables, mais on ne dit pas comment, qui va avoir accès à ceux-ci, qui va payer pour ça, ça va coûter combien?

Christian Audet dit avoir eu des informations sur plusieurs enjeux, mais qu'il lui en manque sur certains autres.

Les libéraux et les conservateurs ont bien exposé les enjeux, mais pour les autres partis, j’ai toujours l’impression d’avoir une demie présentation, c’est plus difficile avec M. Singh [chef du NPD], Mme May [cheffe du Parti vert] et encore pire pour M. Bernier [chef du Parti populaire du Canada].

Christian Audet, analyste en technologies de l’information