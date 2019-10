Appel au vote stratégique auprès des signataires du Pacte

Plusieurs signataires du Pacte pour la transition écologique , signé par quelque 500 personnalités l’année dernière, ont reçu un message des militants Dominic Champagne et Laure Waridel les encourageant à voter contre le Parti conservateur du Canada.

En entrevue à ICI RDI, la cofondatrice de l’organisme Équiterre a expliqué que le message en question a été acheminé à des signataires résidant dans 16 « circonscriptions pivots » où l’on s’attend à des luttes serrées lors des élections fédérales de lundi prochain.

Les auteurs du message invitent les électeurs à vérifier quel candidat a le plus de chances de faire contrepoids aux conservateurs dans leur circonscription, et à l’appuyer pour rassembler le « vote progressiste ».

Les derniers sondages nous indiquent que chaque vote peut faire la différence dans VOTRE circonscription. La division du vote progressiste et environnemental favorise les conservateurs. Or, ce parti est loin de faire de l’environnement une priorité , affirme la lettre signée par Dominic Champagne et Laure Waridel.

On a senti le devoir moral d’informer les électeurs de ces circonscriptions-là , a expliqué Mme Waridel. On considère que ce parti est clairement une menace pour l’environnement.

La militante s’est défendue d’inciter ainsi les gens à voter pour le Parti libéral du Canada, la formation la plus susceptible de former un gouvernement, mis à part le Parti conservateur. Ça peut vouloir dire voter Bloc dans certaines circonscriptions, a-t-elle précisé.

Elle juge que les conservateurs ont un programme « anti-climat, anti-science, anti-protection de la biodiversité, anti-santé publique ».

On n’a pas quatre ans à perdre , d’ajouter Laure Waridel. Ça fait 30 ans que je vois des gouvernements se succéder et ne pas remplir leurs obligations.

La militante précise que la lettre envoyée à certains électeurs a été relue par un juriste qui a confirmé qu’elle était conforme à la loi électorale, puisqu’une telle intervention relève de la liberté d’expression.

Notre mission, c’est de promouvoir la transition écologique , a résumé Laure Waridel, qui a aussi lancé un appel au vote stratégique sur sa page Facebook.