En visite à Ankara, le vice président américain, Mike Pence, a annoncé jeudi que les États-Unis et la Turquie s'étaient entendus pour que celle-ci suspende son offensive dans le nord de la Syrie pendant 120 heures pour permettre aux forces kurdes de se retirer du secteur.

Après quatre heures d'entretiens avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et d'autres responsables turcs, le vice-président américain a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'Ankara avait accepté un cessez-le-feu en Syrie pendant cinq heures, le temps que les États-Unis facilitent le retrait des combattants kurdes d'une partie du nord-est de la Syrie.

L'opération militaire de la Turquie sera entièrement interrompue après le retrait des Kurdes, a affirmé M. Pence.

Nous pensons que c'est un résultat qui servira grandement les intérêts de la population kurde en Syrie et ceux de la Turquie et qui créera le type de zone tampon à long terme qui garantira la paix et la stabilité dans la région , a-t-il affirmé.

Il y a un peu plus d'une semaine, la Turquie a lancé une offensive de vaste envergure contre les combattants kurdes, alliés des États-Unis dans la lutte contre le groupe armé État islamique. La décision du président Trump de retirer un petit contigent américain du nord-est de la Syrie, tout près de la frontière turque, avait ouvert la voie à l'opération d'Ankara.

Sa décision impromptue avait été condamnée autant par ses alliés républicains que par les démocrates.

M. Pence, qui était accompagné par le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, lors des rencontres, a indiqué que la menace de représailles économiques brandie plus tôt cette semaine par l'administration Trump à l'endroit de la Turquie n'était plus sur la table.

Une partie de notre entente prévoit qu'avec la mise en œuvre du cessez-le-feu, les États-Unis n'imposeront plus à la Turquie des sanctions supplémentaires, a-t-il dit. Et une fois un cessez-le-feu permanent en vigueur, le président [Trump] a accepté de retirer les sanctions économiques qui ont été imposées lundi dernier.

Depuis Fort Worth, au Texas, le président a salué un résultat incroyable , évoquant un grand jour pour les acteurs de ce conflit.

Les Kurdes sont très heureux. La Turquie est très heureuse. Les États-Unis sont très heureux. Et, vous savez quoi? La civilisation est très heureuse. Donald Trump

Nous avons obtenu tout tout ce dont nous aurions pu rêver, a-t-il soutenu, se félicitant pour le cessez-le feu qui allait sauver des millions et des millions de vies .

Aux yeux d'un responsable américain interviewé par CNN sous le compte de la confidentialité, l'annonce avalise en fait les ambitions de la Turquie en légitimant l'annexion d'une partie de la Syrie et le déplacement de la population kurde.

Ankara tempère

Au cours d'une conférence de presse télévisée, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a confirmé la suspension de l'offensive en Syrie. Ce n'est pas un cessez-le-feu , a-t-il martelé.

Nous allons suspendre l'opération pendant 120 heures pour que les terroristes puissent partir. Nous n'arrêterons l'opération que si nos conditions sont remplies. Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères