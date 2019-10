La 37e finale régionale centralisée des Jeux du Québec aura lieu à Malartic

Les jeux seront présentés les 25-26 janvier et la fin de semaine du 31 janvier au 2 février. 300 bénévoles devraient participer à la réalisation de ces jeux.

Le coordonnateur de la 37e Finale régionale, Pierre Dupuis, affirme que l’organisation de cet événement aura un impact positif pour Malartic.

Dans un premier temps, c'est une belle visibilité pour Malartic. Malartic, c'est une belle ville minière, mais c'est aussi une belle ville où il y a beaucoup d'infrastructures, la majorité des sports seront présentés ici à Malartic, parce qu'on a les infrastructures pour ça , souligne-t-il.

Dans un deuxième temps, c'est tout l'apport des bénévoles. On a un comité organisateur qui est très jeune, c'était un vœu du conseil d'administration quand on a formé le comité pour être capable de leur donner c'est quoi les Jeux du Québec et former de nouveaux bénévoles pour que ces jeunes-là puissent ensuite participer au bénévolat ici dans la ville de Malartic , ajoute Pierre Dupuis.

Stephen Authier, du groupe ASDR Canada, est le président d’honneur de la 37e Finale régionale centralisée des Jeux du Québec de l’hiver 2020 à Malartic.

Pour sa part, l’athlète et entraîneuse en badminton Alice Blain est la porte-parole de l’événement.