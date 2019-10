Un premier roman pour l’auteure abitibienne Nicole Bordeleau

Nicole Bordeleau est très connue pour ses ouvrages de croissance personnelle. Ses livres L'art de se réinventer, Revenir au monde, Respire: Un souffle profond peut tout changer sont des best sellers, mais elle plonge dans l’univers de la fiction pour la toute première fois.

S’aimer malgré tout raconte l’histoire d'Edith, 36 ans, à qui tout sourit dans la vie. Elle est à la tête d’une entreprise florissante, fréquente les plus grands restaurants et s’habille dans les plus grands magasins. Or, quand elle rentre chez elle le soir, elle se sent vide. Elle se bat contre diverses dépendances et contre la surperformance.

Recherches et témoignages

Afin d’écrire un récit crédible, Nicole Bordeleau a mené des recherches et a aussi récolté des témoignages de femmes. Pas seulement des lectures sur les dernières études sur la dépendance au féminin, mais aussi des rencontres, des partages et des moments intimes avec des femmes qui elles aussi ont traversé des dépendances , raconte-t-elle.

L’écriture du roman n’a pas été une aventure facile. L’auteure a elle-même traversé un épisode de dépendance dans la vie. Elle a tenu à écrire un roman qui peut par moment être confrontant, voire même déstabilisant.

Je ne voulais pas faire un feel good book parce que sur le marché il y en a déjà de très bons, dit-elle. Alors ce sont des personnages que j’aime beaucoup, très attachants, mais qui ne sont pas parfaits, ils sont fragiles. Ils sont aussi marqués par une force qui fait en sorte que certains vont remonter vers la lumière.

S’aimer malgré tout, 448 pages, est publié aux Éditions Edito.