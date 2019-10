Markham–Stouffville : l'ex-ministre Jane Philpott dans une lutte à trois

La circonscription a des racines tant libérales que conservatrices. Et s'ajoute un facteur qui donne une dynamique particulièrement intéressante cette année : la députée sortante Jane Philpott se présente cette fois comme candidate indépendante.

Elle avait démissionné de son poste de ministre en mars dernier, disant avoir « perdu confiance » en Justin Trudeau dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Le premier ministre l'avait ensuite exclue du caucus libéral en avril dernier, tout comme sa collègue Jody Wilson-Raybould.

Dans la circonscription de Markham-Stouffville, la loyauté est cependant toujours forte pour Jane Philpott.

Lorraine Simard a toujours voté pour le Parti libéral, mais votera pour Mme Philpott cette fois-ci.

Une autre électrice, Genevieve Cuthbertson, sera loyale au Parti libéral, même si elle croit que Jane Philpott est la meilleure candidate.

À quelques jours du vote, les électeurs se demandent si une députée indépendante peut bien les représenter.

Jane Philpott reconnaît que c'est un enjeu majeur dans sa campagne, mais elle mise sur le fait qu'elle est très connue dans la région, y ayant été médecin de famille durant 17 ans et députée durant 4 ans.

Elle estime qu'avec la possible élection d'un gouvernement minoritaire, l'option d'élire un député indépendant devient encore plus intéressante.

Les partis qui sont plus petits et même les indépendants vont avoir une opportunité plus grande. [...] Il n'y a pas de raison pour ne pas essayer ce modèle : avoir des députés indépendants qui vont travailler avec tout le monde pour faire des grandes choses pour le Canada.

Jane Philpott, candidate indépendante