Dans les derniers jours, il y a eu une espèce de mélange entre des attaques plus ou moins insidieuses et de foisonnantes déclarations d’amour à l’endroit du Québec , a souligné le chef du Bloc québécois, en conférence de presse, jeudi matin, à Montréal.

J’ai failli être ému moi-même, comme Québécois. […] Je pense qu’ils nous trouvent cutes , a-t-il ironisé. La vérité, c’est que c’est très très peu, c’est que c’est très très tard.

On a une espèce de cascade de slogans, qui nous font penser, à 1 million de personnes près, au love-in de 1995. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

M. Blanchet faisait ainsi référence au plus important rassemblement des fédéralistes, lors de la dernière campagne référendaire québécoise, où des dizaines de milliers de Canadiens s’étaient déplacés jusqu’à Montréal pour exprimer leur attachement au Québec. Les souverainistes ont souvent qualifié l’exercice de frime par la suite.

Depuis quatre ans, les Québécois ont l’impression qu’on ne les a pas respectés et qu’ils font les frais d’une politique nationale pancanadienne où on les a mis un peu de côté comme étant un peu accessoires , a affirmé Yves-François Blanchet. Et là, soudainement, on réalise qu’en particulier depuis un an, les Québécoises et les Québécois disent : "Je ne suis l’instrument de personne et j’en ai ras le proverbial pompon qu’on me considère comme acquis." Et là, soudainement, on développe du respect pour les Québécois, parce que, soudainement, on a peur des Québécois.

Mais le véritable respect est fondé sur un sentiment sincère et non pas sur une peur de fin de campagne , a-t-il laissé tomber.

En entrevue à Midi info, un peu plus tard, M. Blanchet a fait valoir que les Québécois ont tout intérêt à voter pour sa formation s'ils veulent être respectés à Ottawa.

Le Parlement fédéral ne peut pas traiter le Québec de la même manière s’il y a 10 députés du Bloc québécois que s’il y en a 22, 28 ou 32 – je ne sais pas quel sera le nombre à la fin , a-t-il averti. Parce que quatre ans plus tard – au plus tard, parce que ça peut être plus vite que ça –, il va falloir que tu retournes devant ces mêmes électeurs. Et si tu leur as grossièrement manqué de respect, comme on a vu au cours des quatre dernières années, ça se pourrait que tu sois sanctionné.

Il a estimé lors de son point de presse que plus les chefs de partis fédéralistes se promènent au Québec, plus ils reconnaissent que le Québec est fondamental dans la présente élection, et plus ils donnent du poids à ce que sera le choix des Québécoises et des Québécois .

Le leader bloquiste doute que ces importants blitz aient été prévus dès le départ. J’ai l’impression qu’ils ajoutent des jours [de campagne] au Québec tous les jours. Tant mieux , a-t-il dit. J’espère que les gens de l’Ouest canadien ne s’ennuient pas trop!

Une campagne de coups bas?

Il y a une pensée qui est davantage une pensée de stratégie qu’une pensée d’idées, de convictions et de propositions qui anime cette fin de campagne, ce qui, à mon avis, est déplorable , a déclaré Yves-François Blanchet.

Le Bloc n'a pas fait ça , a-t-il assuré. On est les seuls à faire des propositions chaque jour, avec d’ailleurs un petit peu de misère à les faire passer. Pourquoi? Parce que, justement, l’anecdotique mange l’essence de la campagne électorale.

M. Blanchet n’a guère apprécié que le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, dise mercredi de certains candidats bloquistes qu’ils sont des fans du Front national, parti d’extrême droite français que préside Marine Le Pen. C'est quelque chose qui est troublant , a mentionné M. Singh en réitérant cette affirmation jeudi.

Qu’est-il advenu de la campagne positive du NPD? Le NPD est en train d’adopter des stratégies qui font davantage penser à celles des conservateurs qu’à celles de [son défunt chef Jack] Layton, dont il se revendique, de manière tout à fait légitime. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Je souhaite que le NPD revienne rapidement à des propositions et à la relation que, moi, je croyais cordiale – et que je souhaite toujours cordiale – avec M. Singh. Il a dit trouver ce dernier particulièrement brillant et attachant .

Le simple mot "progressiste" – même dire "les progressistes, c’est nous" – ce n’est la preuve de rien , selon lui. Les néo-démocrates ont repris à leur compte, cette semaine, cette version modifiée du slogan bloquiste.

Cette façon négative d’aborder la politique, ce sont les conservateurs qui ont commencé ça, il y a plusieurs campagnes déjà. Ce n’était pas dans les mœurs politiques ni québécoises ni canadiennes. [...] On se croirait aux États-Unis , a-t-il dit. Je suis sous l’impression, optimiste peut-être, candide, que les Québécois n’aiment pas ça.