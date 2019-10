Réal Cloutier, le président-directeur général de l'ORSW, prend sa retraite

Selon un communiqué de l’ORSW publié jeudi, Réal Cloutier a fait partie des 10 premiers employés à travailler pour l’Office régional de la santé de Winnipeg lorsqu’il a été créé en 1997.

« Après plus de 31 ans dans la santé, incluant deux ans et demi comme président-directeur général de l’ORSW, Réal Cloutier a annoncé sa retraite », indique le communiqué.

Le francophone avait pris la tête de l’ORSW en 2017, alors que le gouvernement progressiste-conservateur entamait une profonde réforme du système de santé.

« Énorme contribution »

« Nous sommes reconnaissants de l’énorme contribution que Réal a faite tout au long de sa carrière et en particulier au cours des deux dernières années », déclare la présidente du conseil d’administration de l’ORSW, Karen Dunlop.

« Les principaux changements dans notre région de Winnipeg étant maintenant terminés, je pense qu’il est temps pour moi de me retirer et passer plus de temps avec ma famille et profiter de ma vie en dehors du travail », ajoute, de son côté, Réal Cloutier.

Il restera néanmoins en poste jusqu’à ce qu’un successeur par intérim soit désigné.