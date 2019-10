À l’aube du premier 15-2 : événement-jeux de Val-d’Or

Les amateurs de jeu de tout genre, de 7 à 77 ans, sont attendus cette fin de semaine au complexe culturel Marcel-Monette de Val-d’Or pour le tout premier « festival ludique » de la région.

L’événement sera lancé lors d’un 5 à 7 animé par la légende de la techno, des médias et du jeu vidéo, Denis Talbot. L’ancien de la chaîne Musique Plus participera toute la fin de semaine à une foule d’activités, en plus de tester des jeux de tous genres.

15-2, événement jeu propose une immersion ludique complète : jeux de société, jeux de table, jeux de rôle, jeux vidéo, jeu d’évasion, etc.

Lors de la fin de semaine, les participants pourront assister à un panel discussions sur le jeu de rôle, prendre part à un tournoi de Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch ainsi que de tester ses connaissances générales dans le cadre de la Soirée Quiz de Val-d'Or à la Salle Félix-Leclerc.

Tout au long de la fin de semaine, des Espaces jeux sont ouverts à la population où il sera possible de s’amuser lors d’une partie de jeu de société. Des animateurs seront sur place pour guider les participants explique l’animatrice de la vie culturelle de Val-d’Or et nouvelle présidente du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, Geneviève Béland.

Le jeu de société, c’est l’essence de 15-2, souligne-t-elle. On aura des animateurs de jeu qui seront présents pour combler les besoins de différents types de joueurs. Le rôle de l’animateur, c’est quand un joueur arrive et que tu leur dis “Nous on est en famille et on aime les jeux pas trop longs”, eux (les animateurs), leur rôle, c’est de vous proposer quelque chose qui répond à vos besoins.

L’ensemble de la programmation de 15-2 : événement-jeux est disponible sur le site web de la ville de Val-d’Or.