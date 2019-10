Vous pourrez jouer à vos jeux Game Boy en haute résolution sur cette console portable

Avec son écran LCD haute résolution et sa batterie rechargeable, l’Analogue Pocket promet d’être un grand hommage au jeu portable.

Offerte l’an prochain au prix de 200 $ US, l’élégante console est compatible avec les vieilles cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Elle fonctionne aussi avec les jeux Sega Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx, mais il faudra acheter un adaptateur pour pouvoir en profiter.

Soyez avertis : l’Analogue Pocket n’offre pas d’émulation de jeux. Cela veut donc dire que les ROM, les fichiers de jeux qu’on peut trouver un peu partout sur le web en téléchargement illégal, ne fonctionnent pas sur la console. Il vous faut obligatoirement les cartouches originales.

L’appareil est fabriqué par Analogue, une entreprise connue pour ses luxueuses consoles de salon compatibles avec des jeux rétro qui se branchent à des téléviseurs haute définition. La Pocket peut d’ailleurs elle aussi être branchée à une télévision au moyen d’un socle semblable à celui de la Nintendo Switch. Le prix de l’accessoire n’est toutefois pas encore connu.

Le socle de l'Analogue Pocket est semblable à celui de la Nintendo Switch. Photo : @Analogue / Twitter

L’écran LCD de 3,5 pouces est peut-être l'aspect le plus attrayant de la Pocket. Avec une définition de 1600 par 1440 pixels, il a une résolution 10 fois plus grande que celle du Game Boy original. L’image sera filtrée pour améliorer sa clarté, et Analogue promet une précision des couleurs de niveau professionnel .

La console est équipée de haut-parleurs stéréo, qui devraient bien sûr offrir un son de meilleure qualité que celui des Game Boy originaux, et d’une prise d’écouteurs de 3,5 mm. Ses boutons peuvent également être reconfigurés.

Sur son site Web officiel, l'Analogue Pocket est montré en noir et en blanc, mais il est toujours possible que d’autres couleurs soient offertes au moment de la sortie de l'appareil en 2020. La Super Nt, la console compatible avec des jeux SNES que fabrique déjà l’entreprise, est par exemple offerte en quatre variantes, dont une transparente.