Des enjeux électoraux propres aux Îles-de-la-Madeleine

Trois personnes travaillent pour la Ferblanterie des Îles. La présidente de l'entreprise, Amanda Poirier, a de la place pour trois autres travailleurs. Mais... Elle ne trouve pas cette main-d'œuvre sur l'archipel.

Elle demande donc aux candidats aux élections fédérales de mettre en place des mesures faites pour un endroit comme les Îles pour attirer cette main-d’oeuvre.

En ce qui a trait aux pêches, le capitaine Jean-Marc Arseneau croit avoir la solution aux problèmes qu'occasionne la fermeture de zones de pêches pour protéger les baleines noires : déglacer le golfe du Saint-Laurent plus tôt dans la saison et laisser les pêcheurs de crabe, comme lui, sortir à ce moment.

Pêches et Océans fait la sourde oreille à cette proposition.

Plus de bonne heure qu’on pêche, plus de bonne heure qu’on finit. On finit avant l’arrivée des baleines.

Jean-Marc Arseneau, capitaine-propriétaire