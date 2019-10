Qu'arrivera-t-il en cas de gouvernement minoritaire? Les avis des chefs divergent

À qui appartiendra le privilège de tenter de former un gouvernement en premier, advenant qu’aucun parti n’obtienne une majorité de sièges le 21 octobre? Au parti qui obtient le plus de sièges, répond Andrew Scheer. Mais Justin Trudeau et Jagmeet Singh ne partagent pas cet avis.

La question semble brûlante d’actualité, dans la mesure où les projections faites par des agrégateurs de sondage laissent croire qu’aucun des deux grands partis ne semble être en mesure de décrocher les 170 sièges nécessaires pour une majorité parlementaire.

Interrogé à ce sujet lors d’une entrevue à CTV mercredi soir, le chef conservateur Andrew Scheer a clairement énoncé son point de vue. Il a dit s’attendre à ce que les autres partis respectent le fait que le parti qui gagne le plus de sièges peut former le gouvernement .

Si les Canadiens endossent notre plateforme électorale, a-t-il ajouté, nous aurons le droit de la mettre en œuvre , a-t-il ajouté.

Le chef libéral Justin Trudeau a été interrogé deux fois plutôt qu’une à ce sujet, jeudi matin, lors d’une conférence donnée à Trois-Rivières, où libéraux et conservateurs tentent de ravir un siège détenu par le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Je vais continuer de travailler pour faire élire un gouvernement progressiste, qui va continuer de lutter contre les changements climatiques, d’investir dans les familles , a-t-il répondu en français à la dernière occasion.

Pour ça, on a besoin de Québécois et de gens progressistes élus au gouvernement, pas juste dans l’opposition , a-t-il poursuivi. On a besoin de Québécois pour porter nos valeurs au gouvernement et c’est exactement pourquoi on est en train de demander votre appui le 21 octobre.

Justin Trudeau a offert la même réponse en anglais, en soulignant chaque fois qu’il cherche à faire élire un gouvernement progressiste .

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh ne s’est pas fait prier pour contredire Andrew Scheer en répondant aux questions des journalistes à Welland, en Ontario.

Souvent, [les Canadiens] ont l’impression que leur vote n’a pas d’importance, qu’il ne compte pas. Et ils sont tristes parce que 60 % des Canadiens, régulièrement, constamment, vote contre le Parti conservateur , a-t-il dit.

Les conservateurs ont tort de dire qu’avec 40 % du vote, ils méritent tout le pouvoir , a-t-il laissé tomber.

M. Singh a profité de l’occasion pour se moquer de Justin Trudeau, qui n’a cessé de promettre lors de sa dernière campagne électorale que le scrutin de 2015 serait le dernier à être organisé selon le traditionnel système uninominal majoritaire à un tour.

Une fois au pouvoir, le chef libéral a abandonné ce projet. Il a justifié cette décision en évoquant l'absence de consensus, et en blâmant les positions des conservateurs et des néo-démocrates.

Le NPD s’est engagé à mettre en place un système proportionnel mixte s’il devait être porté au pouvoir le 21 octobre.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet ne s'est pas immiscé dans ce débat jeudi. Il a rappelé que son parti ne formerait aucune coalition avec un autre parti, et qu'il se contenterait de juger au mérite les mesures qu'il appuierait, en fonction des seuls intérêts du Québec.

En fin de compte, tout gouvernement qui sera issu du scrutin devra prouver qu'il a la confiance de la Chambre des communes avant de s'installer au pouvoir. Un vote de confiance doit avoir lieu après le discours du Trône, qui marque toute nouvelle session parlementaire.

L'automne dernier, le premier ministre sortant du Nouveau-Brunswick, le libéral Brian Gallant, a tenté de se maintenir au pouvoir à la tête d'un gouvernement minoritaire, alors qu'il avait récolté un siège de moins que les progressistes-conservateurs.

Au retour des députés à l'Assemblée législative, son gouvernement a toutefois été défait lors du vote sur le discours du Trône et il a dû remettre sa démission à la lieutenante-gouverneure de la province. Un gouvernement progressiste-conservateur s'est ensuite installé au pouvoir.