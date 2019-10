Coups de feu au bar Angie’s : un suspect est recherché

Le suspect, Olivier Tumba, 25 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrestation depuis mercredi

Il mesure 175 cm (5 pi 9 po) et pèse 64 kilos (140 livres), précise la GRC. Il a les cheveux foncés et les yeux bruns. Il a une phrase tatouée sur l'avant-bras droit : F.O.A We may not have it all together but together we have it all.

Un périmètre de sécurité avait été établi autour de la boîte de nuit Angie's de Dieppe après les faits. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Les coups de feu ont blessé deux hommes âgés de 32 ans et de 25 ans, qui ont été soignés à l’hôpital.

Les policiers demandent à toute personne qui apercevrait Olivier Tumba de ne pas s’en approcher et d’appeler immédiatement le service d’urgence 911.

Toute personne ayant des renseignements à son sujet peut communiquer avec la GRC au 506 857-2400 ou au service anonyme Échec au crime (1-800-222-8477 ou www.crimenb.ca).