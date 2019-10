Tempête automnale : des milliers de pannes à Montréal et en Montérégie

Près de 110 000 clients d’Hydro-Québec, essentiellement à Montréal et en Montérégie, étaient privés de courant, jeudi en matinée, dans la foulée de l’intense dépression météorologique qui sévit dans le sud et dans l’est du Québec.

À 10 heures, les deux tiers des pannes étaient concentrées à Montréal (3 9641 clients touchés) et en Montérégie (33 630 clients), surtout à Brossard, Longueuil et Sainte-Julie.

Les rafales ont provoqué plusieurs chutes de branches d'arbres qui ont endommagé le réseau de distribution d'électricité, a indiqué Hydro-Québec sur Twitter avant de préciser que 200 équipes étaient mobilisées

Environnement Canada a lancé un avertissement de pluie abondante pour Montréal, Laval et la Montérégie, où des quantités de 50 à 80 millimètres sont attendues jusqu'en soirée. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes, et des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

Un avertissement de vents forts a été émis pour Québec où des rafales pourraient souffler jusqu’à 90 km/h.

En Nouvelle-Écosse, de 40 à 70 millimètres de pluie devraient tomber en quelques heures seulement, les quantités les plus élevées étant attendues sur le littoral sud. On redoute des crues soudaines, des accumulations d'eau sur les routes et des inondations dans les basses terres.

Au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, ce sont les avertissements de vent qui retiennent l'attention.