Épidémie de coqueluche dans le sud de l'Alberta

Les zones concernées sont Lethbridge, le comté de Lethbridge et Raymond.

Selon AHSServices de santé Alberta , 15 nouveaux cas de coqueluche ont été enregistrés dans ces régions, au cours des deux dernières semaines, portant le nombre total de cas enregistrés à 42.

L'année dernière, 58 cas ont été confirmés dans le sud de l'Alberta.

Une maladie très contagieuse

La coqueluche est une infection bactérienne très contagieuse qui provoque une toux sévère pouvant durer des semaines, a déclaré AHS.Services de santé Alberta

Elle peut toucher des personnes de tout âge, mais les nourrissons âgés de moins d'un an sont les plus exposés aux complications graves, notamment la pneumonie, les convulsions, les lésions cérébrales et peuvent mener au décès.

Se faire vacciner

AHSServices de santé Alberta recommande à toute personne d'être vaccinée, afin d'éviter la propagation de la coqueluche.

Le vaccin contre la coqueluche est offert gratuitement en Alberta aux enfants et aux femmes enceintes au troisième trimestre.