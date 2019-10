Frank Williams lance son premier album

Dès qu’il a commencé à faire de la musique, Frank Williams rêvait d’enregistrer un album.

Frank Williams a travaillé avec Danny et Mike Bourgeois du Studio d'enregistrement Pumpk’n Patch, à Memramcook au Nouveau-Brunswick.

L’auteur-compositeur-interprète ne cache pas qu’il aurait aimé sortir l’album plus tôt afin de profiter de l’engouement de son passage à La Voix. Il espère que les gens qui le suivaient en 2017 seront toujours au rendez-vous.

La difficulté des shows de télé-réalités, c’est qu’ils n'arrêtent jamais. Il y en a toujours des nouveaux. À moins de faire des efforts pour rester dans l’oeil du public, tu es facilement oublié. C’est la triste réalité, il y en a des centaines qui passent là et on ne se souvient que de quelques noms.

Ça s’en vient est un album majoritairement francophone qui navigue entre le country traditionnel et moderne. Le bagage plus rock du chanteur se fait sentir dans quelques arrangements inspirés des années 1990.

Pour Frank Williams, la création d’une chanson commence toujours par le texte.

Depuis que je suis jeune, quand j’écoute la musique, je connecte aux paroles avant la mélodie. Je me souviens qu’à 7 ou 8 ans, j’écoutais la musique dans la voiture et les larmes coulaient parce que j’écoutais les paroles.

Les mots sont au cœur de ce premier album, qui a grandement été influencé par [son] père.

Frank Williams s'est inspiré de son parcours de vie lors de l'écriture de ses chansons. Ses textes parlent de la perte d'un être cher et de l'importance de profiter du présent.

Plusieurs chansons abordent des thèmes plus sombres comme le deuil, et les difficultés de la vie, alors que d’autres ont été inspirées par sa carrière de musicien sur la route.

L’album contient également des chansons écrites par Paul Daraîche. Entre autres, Sur la terre des musiciens, interprétée lors de la finale de La Voix, ainsi qu’une autre chanson inédite qu’il n’avait pas osé chanter à l’époque.

La chanson qu’il m’avait composée initialement était La vie sans toi, c’était pour mon père, mais avec ce qui se passait dans le temps, mon père en soins palliatifs, je n'avais pas la force de chanter la chanson en ondes [...] Des mois plus tard Paul Daraîche me l’a fait écouter et c’est comme si ça sortait de mon cœur.

Frank Williams