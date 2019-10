Les critiques envers Rio Tinto se multiplient

La multinationale repousse pour une durée indéterminée son projet de centre de billettes d’aluminium à Alma et la construction de 16 nouvelles cuves à son usine AP60 dans l’arrondissement de Jonquière.

Rio Tinto invoque la faiblesse du marché pour justifier sa décision.

Les syndicats qui représentent les travailleurs n’ont pas tardé à dénoncer ce qu’ils considèrent comme un manque de vision.

Le président du syndicat des Métallos à Alma, Sylvain Maltais, est amèrement déçu. Il rappelle que les employés de l’usine avaient justement accepté de prolonger leur convention collective jusqu’en 2023 pour que ce projet de centre de billettes voie le jour.

Les membres ont fait le travail, mis les efforts, et encore une fois ils se font dire non. Sylvain Maltais, président du syndicat des Métallos à Alma

Sylvain Maltais craint qu’un autre joueur d’importance dans le monde prenne la place laissée vacante par Rio Tinto avec ces décisions.

Des billettes d'aluminium Photo : Radio-Canada

Le président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), Alain Gagnon, est du même avis.

Nous, on a fait notre bout, explique-t-il. C’est clair qu’on interpelle le politique pour nous aider à faire atterrir les projets. Si on ne se positionne pas maintenant, en 2022 on n’aura pas construit et qui va prendre le marché? Ce sera l’Inde, la Chine, la Russie, les pays émergents. Ils se préparent.

Alain Gagnon mentionne que l’incertitude est palpable chez les travailleurs.

Je pense qu’il y aura beaucoup de travail à faire pour rebâtir la confiance. Alain Gagnon, président du SNEAA

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, en entrevue Photo : Radio-Canada / Andre-Pier Berube

Le député du Parti québécois dans Jonquière, Sylvain Gaudrault, est aussi furieux. Il affirme que Rio Tinto cherche constamment des prétextes pour reporter des investissements pourtant promis et annoncés en grande pompe.

Il se dit conscient que le prix de l'aluminium n'est pas favorable actuellement, mais il accuse lui aussi la compagnie de manquer de vision.

Le marché est intéressant pour l’avenir. Le problème, c’est que, en ne faisant pas les investissements à partir de maintenant, on ne sera pas au rendez-vous quand le marché sera plus intéressant et le prix aussi. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Sylvain Gaudreault déplore aussi que la compagnie n’ait pas tenu bon d’avertir les élus de la région de sa décision.