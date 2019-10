Après le départ du député Andrew Leslie, la population d'Orléans va élire un nouveau visage

Annonçant en mai qu'il était temps pour lui de « prendre une nouvelle voie », le député libéral Andrew Leslie ne brigue pas cette fois-ci le poste de député dans Orléans, laissant la circonscription la plus populeuse de la région à un autre candidat.

Le lieutenant-général Andrew Leslie a été élu pour la première fois lors du dernier scrutin, en 2015, arrachant la circonscription à Royal Galipeau, qui avait remporté les trois dernières élections pour les conservateurs.

M. Leslie a été whip en chef du gouvernement de novembre 2015 à janvier 2017.

L’ancienne députée provinciale d’Orléans, Marie-France Lalonde, a décidé de tenter sa chance au niveau fédéral. Son principal adversaire est un transfuge du Parti libéral du Canada, David Bertschi, qui se présente pour les conservateurs.

M. Bertschi, alors candidat libéral, a connu la défaite en 201, face au conservateur Royal Galipeau.

Les candidats : Parti conservateur du Canada : David Bertschi

David Bertschi Parti libéral du Canada : Marie-France Lalonde

Marie-France Lalonde Parti rhinocéros : Derek Miller

Derek Miller Parti vert : Michelle Petersen

Michelle Petersen Parti populaire du Canada : Roger Saint-Fleur

Roger Saint-Fleur Nouveau Parti démocratique : Jacqui Wiens

Les enjeux

Quatre nouvelles stations du train léger seront construites à Orléans dans la phase 2 du projet, qui doit être complétée en 2025. Est-ce que le projet sera terminé à temps? Répondra-t-il aux besoins de la communauté? Déjà, on anticipe des contrariétés.

Quatre conseillers municipaux de l’est d’Ottawa ont dénoncé, le mois dernier, la position de la Commission de la capitale nationale (CCN) qui a retiré son appui au prolongement du boulevard Brian-Coburn. Ce prolongement aurait assuré une meilleure accessibilité au train léger dans le quartier Orléans en reliant le boulevard Brian-Coburn au chemin Innes et à la station Blair.

La CCN s'oppose aux tracés routiers qui vont à l'encontre du Plan directeur de la Ceinture de verdure — ce qui inclut le tracé privilégié par les élus municipaux. Stephen Blais, Laura Dudas, Matt Luloff et Tim Tierney comptent sur le prochain élu fédéral pour exhorter la CCN à appuyer l'option privilégiée.

Emplois fédéraux

La circonscription d’Orléans ne fait partie des priorités du gouvernement fédéral, a dénoncé le Groupe de travail Capital 2020, un regroupement de dirigeants d'entreprises qui fait la promotion d’un développement économique fort dans la région de la capitale nationale.

Toutes les régions de la capitale connaissent une croissance soutenue de la population, de l'emploi et de la diversité, à l'exception des communautés à l'est d’Ottawa, a déclaré le groupe.

Même si Orléans compte la plus forte concentration de citoyens bilingues et éduqués à Ottawa, le Groupe capital 2020 remarque qu’il y a eu moins de 50 emplois fédéraux qui y ont été créés au cours des quatre dernières années, alors qu’il y en a plus de 13 000 à Kanata.

Le gouvernement fédéral doit en faire davantage pour construire de nouveaux campus d'emplois à Orléans, soutient-on. La venue du train léger jusqu’à la station Trim est une opportunité pour créer des emplois fédéraux vers l'est et réduire les temps de transport pour la majorité des fonctionnaires fédéraux qui utilisent le transport en commun tous les jours pour se rendre au centre-ville.