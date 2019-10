Les vaccins contre la grippe en retard dans les pharmacies

Il n'est toujours pas possible pour les Ontariens de se faire vacciner contre la grippe à la pharmacie à cause de retards dans la confection des vaccins.

Le problème d'approvisionnement est lié à des délais dans la sélection des souches contenues dans le vaccin de cette année, selon Neil Rau, infectiologue et microbiologiste au Service de santé Halton. En mars, on ne savait pas quelles souches on allait mettre dans le vaccin pour la prochaine saison grippale. Malheureusement, ça prend six mois entre cette décision et la fin de la fabrication des vaccins.

Toutefois, il ne s'agit pas d'une pénurie complète. L’Agence de la santé publique du Canada affirme que plus de la moitié de la commande totale de vaccins contre la grippe du Canada est actuellement disponible. Elle espère que 90 % des stocks le seront à la fin du mois d'octobre.

Selon le Dr Neil Rau, les personnes à risque, comme les personnes âgées, les malades et les enfants de moins de deux ans, ne devraient pas sentir les effets des retards puisqu'il est possible de se procurer le vaccin. Si les gens à risque se font vacciner en priorité, probablement que la pénurie n'aura pas beaucoup d'impact sur la trajectoire de l'épidémie.

Il rappelle que la saison de la grippe débute habituellement au mois de décembre et qu'il reste donc plusieurs semaines pour se faire vacciner.

Il est toutefois important de prendre en compte que le vaccin prend environ deux semaines avant d'immuniser une personne contre les souches sélectionnées.