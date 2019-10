De forts vents et un risque de déferlement de vagues dans l'Est

Une intense dépression remontant la côte est risque de causer de forts vents et des déferlements de vagues dans les zones côtières entre Rimouski et Gaspé, ainsi que dans la Baie-des-Chaleurs.

La combinaison des forts vents et de marées de moyenne amplitude pourrait provoquer un déferlement de vagues, selon Environnement Canada, qui a émis un avertissement en ce sens.

Villes touchées par l'avertissement d'onde de tempête : Rimouski

Mont-Joli

Matane

Gaspé

New Carlisle

Chandler

Dans la péninsule gaspésienne, jusqu'à 60 mm de pluie et des vents allant jusqu'à 90 km/h sont attendus. Un avertissement de pluie et de vent est aussi en vigueur pour les secteurs de Percé et Gaspé.

Au Bas-Saint-Laurent, on attend plutôt de 10 à 30 mm de pluie jusqu'à vendredi matin, avec des rafales de vents jusqu'à 80 km/h.

Les conditions météorologiques pourraient causer des inondations et de l'érosion dans les zones à risque.