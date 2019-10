Éducation : plusieurs ententes en voie d’être conclues entre l’Est-du-Québec et la France

Les membres de cette délégation étaient en France dans les derniers jours, dans le but d’y recruter des étudiants.

D’après le directeur général de la Commission scolaire René Lévesque, Louis Bujold, les ententes qui ressortent de cette mission permettront à de jeunes Français d'obtenir un diplôme de formation professionnelle et un permis de travail au Québec.

Il ajoute que ces partenariats pourront aussi profiter aux jeunes Québécois souhaitant enrichir leur formation. Il y a certains programmes en France qu’on n’offre plus au Québec , explique Louis Bujold.

Ils forment des tailleurs de pierres et d’autres métiers de niche, des métiers très précis pour lesquels on n’a pas vraiment d’expertise au Québec. Des élèves qui auraient un diplôme d'études professionnelles, par exemple, en charpenterie-menuiserie, pourraient être intéressés à aller chercher de la formation plus pointue.

Louis Bujold, directeur général de la Commission scolaire René-Lévesque