L'Océanic écrase le Drakkar

Le trio de l'heure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a une fois de plus explosé mercredi soir au Colisée de Rimouski, alors que l'Océanic a pris la mesure du Drakkar de Baie-Comeau par le pointage de 9-2.

La vedette de l'Océanic, Alexis Lafrenière et ses complices Dmitri Zavgorodniy et Cédric Paré ont complété la soirée avec l'impressionnant total de 15 points.

Le Russe Zavgorodnyi a amassé trois buts et trois passes, pendant que Paré compilait un doublé et trois aides.

Alexis Lafrenière, qui trône au premier rang des pointeurs de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , n'avait pas de point après deux périodes, mais il en a ajouté quatre en troisième période avec un filet et trois passes.

Pour sa part, le Louperivois Nathan Ouellet et la recrue Zachary Bolduc terminent leur soirée avec un but et une passe, tandis que le défenseur recrue Isaac Belliveau continue de dominer la colonne des meilleurs pointeurs chez les recrues.

Dans cette rencontre à haut pointage, le Drakkar a dominé l'Océanic en première période, cumulant 15 tirs au but contre 7 pour l'Océanic.

L'équipe de Serge Beausoleil a toutefois pris son élan en deuxième période avec trois buts et cinq autres filets en troisième.

Rimouski a dominé 36-33 dans les tirs au but.

Une foule de 2873 spectateurs s'était déplacée au Colisée Financière Sun Life pour la visite du Drakkar, qui reviendra à Rimouski à la fin du calendrier, les 20 et 21 mars 2020.

D'après les informations de René Levesque