Audiences sur la mort de Michel Vienneau : sa conjointe va témoigner

Mme Basque était l’unique passagère du véhicule dans lequel Michel Vienneau a été mortellement atteint par balle le 12 janvier 2015. L'homme de 51 ans était soupçonné à tort d'être un trafiquant de drogues.

Un enquêteur indépendant a recommandé le congédiement des policiers Patrick Bulger et Mathieu Boudreau, qui sont en congé avec salaire depuis environ deux ans.

L’audience d’arbitrage a commencé mercredi matin. D'entrée de jeu, les deux policiers ont informé l'arbitre Joël Michaud qu'ils avaient relevé leurs avocats de leurs fonctions. Mathieu Boudreau était représenté jusque là par T. J. Burke et Patrick Bulger par Brian Monroe.

Selon Mathieu Boudreau, ils ont été informés que leur syndicat n'allait plus payer les honoraires. Et parce que l'Association des policiers du Nouveau-Brunswick se dit prête à leur offrir les services d'un avocat, ils affirment n'avoir eu d'autre choix que de congédier les leurs.

Mathieu Boudreau a ajouté que les coûts auraient été trop importants pour lui et son collègue. Les agents ont alors demandé un ajournement des procédures afin d'obtenir une défense juste et équitable.

Les policiers Mathieu Boudreau (à gauche) et Patrick Bulger, aux audiences d'arbitrage qui détermineront leur sort. Photo : CBC

Le policier Boudreau a été longuement interrogé par Basile Chiasson, l'avocat du chef du service policier de Bathurst. Me Chiasson s'est totalement opposé à la demande d'ajournement, ajoutant que la loi provinciale sur la police ne fait aucune mention que d'être représenté par un avocat est un droit dans une telle cause.

C'est ça l'argument. Quelqu'un peut avoir un avocat et c'est tant mieux ou quelqu'un peut avoir n'importe qui et c'est bien ou n'avoir personne et c'est encore bien , explique Basile Chiasson.

Il a rappelé à l'arbitre que l'audience était prévue pour mars dernier au départ et qu'elle a été reportée en octobre pour des raisons très similaires.

Joël Michaud a rapidement rejeté la demande des policiers. L’audience d’arbitrage va suivre son cours comme prévu.

Avec les renseignements de Serge Bouchard