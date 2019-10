Une bombe météorologique est attendue au Nouveau-Brunswick jeudi

Environnement Canada a émis un avertissement spécial pour le Nouveau-Brunswick alors que des vents forts et de la pluie abondante sont prévus pour jeudi.

Au Nouveau-Brunswick, ce sont plus de 40 mm de pluie qui sont attendus au courant de la journée. Les quantités pourraient atteindre un niveau plus élevé par endroit, rapporte l'agence gouvernementale.

Des rafales de l'est de plus de 70 km/h secoueront la province et pourraient atteindre le seuil de l'avertissement de 90 km/h dans les secteurs à découvert.

Les régions côtières pourraient aussi se faire surprendre par des niveaux d'eau plus élevés que la normale, surtout le long de la baie des Chaleurs. Les marées hautes pourraient apporter plusieurs débordements par endroits.

Un porte-parole pour Énergie Nouveau-Brunswick, Marc Belliveau, indique que l'entreprise surveille la météo depuis plusieurs jours en vue des prévisions de jeudi.

M. Belliveau souligne que 72 équipes de deux personnes sont prêtes à intervenir sur le terrain en cas de panne électrique. Avec les forts vents qui sont attendus, il serait possible que des arbres atteignent des câbles électriques, dit-il.

Il indique toutefois que les employés font le plein de camions de lignes, que les tronçonneuses sont affûtées et que les câbles de rechanges sont prêts à être utilisés.

Les autorités gouvernementales demandent aux gens d'éviter les sorties non nécessaires et de faire attention sur les routes qui peuvent vite se remplir d'eau. Ils demandent aussi aux résidents de prévoir de la nourriture et des médicaments pour au moins 72 heures.