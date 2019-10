Le Parti vert expulse un candidat qui soutient publiquement le NPD

Michael Kalmanovitch s’est présenté sous la bannière du Parti vert dans l’espoir de pouvoir s’attaquer concrètement aux changements climatiques. « Mon but est de porter la cause climatique jusqu’à la ligne d’arrivée, a-t-il illustré en entrevue, mais comme je suis incapable de remporter l’élection, j’ai pris la décision rationnelle et raisonnable de mettre fin à ma campagne ».

Il encourage les citoyens de sa circonscription à soutenir le Nouveau Parti démocratique dont la plateforme environnementale, soutient-il, est « la deuxième meilleure » de tous les partis, après celle des verts, bien sûr.

Le candidat a fait cette annonce publiquement mercredi midi. Dans les heures qui ont suivi, le Parti vert a publié un communiqué indiquant que sa campagne se terminait sur-le-champ et qu’il était même expulsé du parti. Les verts n’ont pas répondu à notre demande d’entrevue.

Le propriétaire d’un magasin d’aliments biologiques et équitables précise que sa prise de position ne vient que de lui, qu’il n’a subi aucune pression extérieure. Il ajoute que le système électoral le déçoit « et qu’il faut le changer parce qu’il ne sert ni les Canadiens ni la planète ».

Michael Kalmanovitch a présenté des excuses à ses bénévoles et aux électeurs qui lui ont déjà accordé sa confiance pendant le vote par anticipation la fin de semaine dernière.

De son côté, la candidate néo-démocrate dans Edmonton-Strathcona, Heather McPherson, a dit « apprécier » ce soutien inopiné. Elle tente de conserver la seule circonscription néo-démocrate en Alberta, une brèche dans une mer conservatrice que la députée sortante Linda Duncan a réussi à maintenir depuis 2008.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine