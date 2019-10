À moins d'une semaine du scrutin, le premier ministre sortant était de passage à Sherbrooke pour un regroupement partisan au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

Les manifestants tenaient à dénoncer le bilan climatique de son gouvernement, arborant notamment des affiches indiquant « Vert la catastrophe » et « On dit la vérité, on sort du pétrole pour vrai! ».

Ces derniers ont été salués brièvement de la main par le premier ministre à son arrivée au musée.

Dans son discours aux militants libéraux, le chef libéral a cependant donné raison en partie aux manifestants qui se trouvaient à l'extérieur.

Justin Trudeau discourant devant une assemblée partisane à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada