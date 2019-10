Carles Puigdemont menace de poursuivre le Canada

Le document, dont Radio-Canada a obtenu copie, donne trois jours au ministère fédéral de l’Immigration pour rendre une décision concernant la demande de voyage de M. Puigdemont au Canada. « Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous [le gouvernement] », est-il écrit.

Le litige porte sur l’émission d’une autorisation de voyage électronique (AVE), nécessaire pour venir au pays. L’avocat québécois de Carles Puigdemont, Stéphane Handfield, dénonce les demandes répétées faites par les fonctionnaires canadiens de l’immigration à Paris, où la demande est traitée.

« Ils font toujours les mêmes demandes : une copie de l’acte d’accusation contre M. Puigdemont, une copie du mandat d’arrestation et des articles de loi. Ça fait cinq mois que ça dure, alors qu’une AVE est délivrée en trois jours généralement », affirme-t-il, ajoutant que « rien n’explique cette situation, si ce n’est que c’est une patate chaude ».

La mise en demeure évoque la transmission de 290 pages de documents le 28 mai dernier, de 86 pages le 27 juin et de 62 pages le 4 septembre.

Maxime Laporte, qui a lancé l’invitation à M. Puigdemont, ne se gêne pas pour parler de « mesures dilatoires pour retarder le dossier ».

Contexte politique propice

Le coup d’éclat survient quelques jours avant la fin de la campagne électorale fédérale. M. Laporte se défend de vouloir faire de la politique partisane. Mais il pourfend du même souffle les autorités canadiennes.

Il est temps « de mettre au grand jour la complaisance et la complicité du gouvernement canadien avec l’autoritarisme espagnol », fulmine-t-il. Il affirme que le dossier « est politique, quoi qu’on en dise », et il interpelle Justin Trudeau et Andrew Scheer en leur demandant si, à leur avis, l’organisation d’un référendum sur l’indépendance est criminelle.

Un politicien en exil

À la suite du référendum sur l’indépendance de la Catalogne en octobre 2017, la Cour suprême espagnole a lancé un mandat d’arrêt européen et international pour rébellion contre M. Puigdemont. Ce mandat avait été suspendu devant l’impossibilité de le faire appliquer. Mais cette semaine, la justice espagnole a lancé un nouveau mandat d’arrestation pour sédition et détournement de fonds publics.

Avec la justice espagnole à ses trousses, l’ancien président catalan a trouvé refuge en Belgique. Il y a un an, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a entrepris des démarches pour le faire venir au Québec à l'occasion d'un séjour de quelques jours.

La mise en demeure a été transmise mardi en fin d’après-midi. Le délai de trois jours expirera demain.