Les agriculteurs oubliés dans la campagne?

À Bentley, dans le centre-ouest de l'Alberta, les champs de canola de Jason Lenz s'étendent encore à perte de vue. Ce n’est pas normal. Habituellement, nous avons fini de tout récolter à l’Action de grâce , explique-t-il. Mais avec la météo de cette année, cet agriculteur n’a pu récolter que la moitié de ses cultures.

Les graines de canola ne sont pas matures , observe-t-il alors qu’il écosse une gousse de canola. Elles sont encore vertes au lieu d’être jaunes.

Si le mercure ne remonte pas dans les prochains jours, il sera contraint de les récolter telles quelles, risquant de faire baisser non seulement leur qualité de catégorie 1 à une catégorie 2, mais aussi les revenus qu’il pourra en tirer.

Avec les nuages qui ternissent les relations entre le Canada et plusieurs de ses partenaires clés, Jason Lenz a l’impression de se retrouver pris au coeur d’une tempête, tantôt météorologique, tantôt commerciale.

J’estime déjà avoir perdu de 50 000 à 60 000 $ de revenus cette année avec l’interdiction de la Chine d’importer des graines de canola canadiennes , calcule-t-il.

Ce type de scénario, Marcel Groleau de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) l’entend partout au pays.

Les denrées cultivées et les animaux élevés ne sont pas les mêmes, mais les enjeux se rejoignent.

Sur les demandes d’est en ouest que les agriculteurs font, il y a unanimité : l'amélioration du programme de gestion des risques en agriculture [...] des mesures concrètes pour compenser les producteurs affectés par les guerres commerciales. On avait des demandes qui étaient les mêmes d’est en ouest et il y aurait eu une occasion de saisir cette balle-là pour prendre des engagements clairs , pense M. Groleau.

Avec un emploi sur huit qui relève de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Canada, il déplore que les partis politiques aient passé sous silence ces enjeux.

On occupe le territoire, on assure la sécurité alimentaire, on est un des moteurs économiques, et malgré ça on n’arrive pas à faire parler de nous davantage.

Marcel Groleau, Fédération canadienne de l'agriculture.