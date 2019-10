Une famille britannique expulsée des É-U. après une traversée illégale de la frontière

La famille avait été arrêtée par les autorités américaines au début du mois et placée dans un centre de rétention après avoir traversé un fossé dans un véhicule et pénétré à Blaine, dans l'État de Washington.

Elle a passé près de deux semaines au Berks County Residential Center.

« Un bref détour »

Selon le Service des douanes et de protection des frontières (CPB), les passagers observés par vidéosurveillance se dirigeaient vers 21 h le 2 octobre, lentement et délibérément de l’avenue Zero en Colombie-Britannique vers un fossé menant à l’État de Washington.

Dans une déclaration partagée par l’avocat de la famille, le couple Eileen et David Connors et leur bébé de trois mois ainsi que deux adultes et leurs filles jumelles ne faisaient qu'un bref détour sur une route non numérotée pour essayer d’éviter un animal.

Mais une porte-parole du service des douanes américain, Stéphanie Malin, affirme que deux des adultes dans la voiture s’étaient déjà vu refuser l’entrée aux États-Unis.

À la suite de cela, le Canada a refusé de recevoir la famille, selon le CBP qui ajoute avoir tenté de joindre le consulat général de la Grande-Bretagne à deux reprises sans succès avant de confier le groupe au service américain de l'immigration et des douanes (ICE).

« L'expérience la plus effrayante de nos vies »

Nous serons traumatisés pour le restant de nos vies par ce que le gouvernement des États-Unis nous a fait Eileen Connors

Dans leur déclaration sous serment, la famille indique avoir été séparée plusieurs fois avant de se retrouver dans au centre de rétention en Pennsylvanie où les conditions de vie ont été difficiles.

Selon la famille, le personnel les a traités comme des criminels dans des cellules dépourvues de chauffage à leur arrivée.