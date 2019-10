Une Maison Gilles-Carle d'ici l'été 2020

Un an après l ’annonce officielle d’une nouvelle maison Gilles-Carle à Shawinigan , le comité chargé de sa mise en place prévoit être en mesure d’ouvrir les portes au plus tard à l’été 2020. L’endroit offrira aux aidants naturels du soutien psychosocial et du répit.

Des architectes travaillent présentement à faire les plans et devis de la résidence du secteur de Grand-Mère. Les travaux devraient être effectués au courant de l’hiver.

Avec 1,6 million d'aidants, il en faudrait une par MRC! Chloé Sainte-Marie, présidente, fondatrice et porte-parole de la Fondation Maison Gilles-Carle

Pour l’équipe, les délais de mise en place du projet sont exceptionnels. Un projet comme celui-là peut prendre habituellement de deux à trois ans. Nous, on est en train de le faire en à peine un an, un an et demi , se réjouit l’organisateur communautaire du CIUSSS MCQ, Réjean Veillette.

La maison comptera huit chambres et devrait pouvoir accueillir annuellement 80 résidents pour donner un repos à autant de proches aidants.

Neuf projets potentiels sont en branle, dont quatre pour l’année à venir, à Boucherville, Chicoutimi, Montréal et Shawinigan. La fondation Gilles-Carle souhaite ouvrir 20 maisons d'ici 2030.