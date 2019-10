Un nouveau média numérique lancé au Bas-Saint-Laurent

Le média sera édité par l’ancien candidat à la mairie de Rimouski, Pierre Chassé. L’équipe comptera sur la collaboration de Pierre Michaud, Richard Daigle, René Alary, Hugues Albert et Richard Saindon.

Une douzaine de chroniqueurs vont également collaborer au journal, mais les responsables espèrent en attirer une vingtaine. La nouvelle équipe invite également les milieux culturels, communautaires et sportifs à profiter de sa vitrine.

Le nouveau média permettra à la région d’accroître la pluralité des sources d’informations sur l’actualité de son territoire, indique Pierre Chassé dans un communiqué.

On a fait des études de marché, beaucoup de gens font du numérique, mais 100 % numérique , c’est unique, dit Pierre Chassé, qui dit avoir confiance en la viabilité du journal malgré la crise des médias. M. Chassé explique que la création du site est facilitée par le fait que l'entreprise œuvre déjà dans la conception numérique et emploie plusieurs experts, comme des concepteurs graphiques.

Le site web du journal le soir offre déjà des articles et des chroniques en ligne portant sur la littérature et les sports, en passant par l’histoire, les loisirs ou encore la vie communautaire. Des actualités régionales seront diffusées entre 17 heures et 19 heures, sous des formats divers, pouvant allier journalisme écrit et entrevues radiophoniques.

Tendance EIM est une entreprise de Rimouski offrant des services de marketing, de conception graphique et web, d’impression et de conseils d’affaires.

Avec des informations de Denis Leduc