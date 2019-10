Élections fédérales : les candidats dans vos circonscriptions au Grand Nord

Au Yukon

Les cinq candidats aux élections fédérales au Yukon : le député sortant Larry Bagnell (PLC), Jonas Smith (PCC), Justin Lemphers (NPD), Lenore Morris (PVC) et Joseph Zelezny (PPC). Photo : Radio-Canada

Le député sortant Larry Bagnell ( PLCParti libéral du Canada ) se présente pour une septième fois aux élections fédérales. La bonne santé de l’économie yukonnaise est l'un de ses thèmes préférés. Parmi ses adversaires dans la course, Jonas Smith, directeur de la Klondike Miners Association, se présente sous la bannière du Parti conservateur. Il dénonce la taxe carbone et le manque de logements abordables. Du côté du NPDNouveau Parti démocratique , c'est le président de la Fédération des travailleurs du Yukon, Justin Lemphers, qui fait campagne notamment sur les thèmes du coût de la vie et de l’insécurité alimentaire. Candidate pour le Parti vert, l'avocate et chef d’entreprise de Whitehorse Lenore Morris a pour priorité la réduction des gaz à effet de serre. Pour le Parti populaire, Joseph Zelezny, employé dans le domaine de l'information, appuie une taxe de 0 % sur les plus-values issues de l’extraction des ressources naturelles.

Dans les Territoires du Nord-Ouest

Les cinq candidats aux élections fédérales dans la circonscription des T.N.-O : Yanik D'Aigle du Parti conservateur, Paul Falvo du Parti vert, Michael McLeod du Parti libéral, Mary Beckett du NPD et Luke Quinlan du PPC Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le député sortant Michael McLeod brigue un nouveau mandat au sein de l'équipe libérale. Le logement abordable est l'une de ses priorités. L'avocat et ancien membre de la Marine royale Paul Falvo se présente contre lui sous la bannière du Parti vert avec pour priorités la réforme du droit pénal et la lutte contre l’insécurité alimentaire. Chez les conservateurs, le banquier de Yellowknife Yanik D’Aigle, un père de famille qui élève ses trois enfants en anglais et en français, souhaite que les Ténois gardent les royautés du secteur minier. Pour le Nouveau Parti démocratique, Mary Beckett, grand-mère de quatre petits-enfants qui habite à Inuvik, a fait de la hausse du coût de la vie son principal cheval de bataille dans la campagne. Le Parti populaire est représenté par Luke Quinlan, un entrepreneur qui appuie une baisse des impôts et les forages dans l’Arctique pour accroître le nombre d’emplois aux T.N.-O.

Au Nunavut

Les quatre candidats aux élections fédérales au Nunavut : Megan Pizzo Lyall (PLC), Leona Aglukkaq (PCC), Mumilaaq Qaqqaq (NPD) et Douglas Roy (PVC). Photo : Radio-Canada