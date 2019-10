GNL : municipalités et Premières Nations doivent avoir un droit de véto, croit le Parti vert

Le Parti vert du Canada estime que les municipalités et les Premières Nations doivent pouvoir accepter ou refuser le passage du gazoduc de GNL Québec sur leur territoire.

Si elle est élue première ministre, Élizabeth May veut leur donner un droit de véto sur la question.

Les récentes déclarations des 40 économistes appuient la vision du Parti vert et montrent le caractère nocif de GNL Québec. Chaque municipalité et conseil de bande devrait avoir le droit de s’opposer à GNL Québec , indique la chef du Parti vert, Élizabeth May, par voie de communiqué.

Elle ajoute que sa formation politique est la seule à se prononcer officiellement contre le projet et à « répondre aux demandes des groupes environnementaux sur le dossier ».

Rappelons que le projet de GNL prévoit la construction d'un gazoduc de 750 kilomètres et d'une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay.