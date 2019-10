Un cycliste de montagne meurt après un accident grave à Whistler

L’homme originaire de Burnaby s’est blessé sur la piste A-Line, le 9 octobre. Cette dernière est considérée comme l'une des meilleures pistes de sauts au monde. Le cycliste a d'abord été transporté à la clinique des urgences de Whistler avant d'être transféré à l'hôpital Général de Vancouver.

Whistler Blackcomb et toute la famille de Vail Resorts adressent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt.

Geoff Buchheister, directeur de l'exploitation, Whistler Blackcomb