Élections fédérales : rien n'est joué dans Sherbrooke

Une tâche qui risque d'être difficile, ajoute la professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke.

Est-ce qu'il y a une population ou des partisans forts du Bloc dans Sherbrooke? Je pense qu'ils sont toujours là ces gens-là et le regain que connait le Bloc Québécois dans les dernières semaines de campagne pourrait effectivement venir déloger le NPD, qui au niveau national, connait une campagne beaucoup plus difficile que lors de la vague orange , explique Isabelle Lacroix.

Cette dernière admet que Pierre-Luc Dusseault a su résister lors de la dernière campagne électorale, mais dans ce cas-ci, elle croit que ce sera beaucoup plus difficile pour lui.

Rencontré aux abords du lac des Nations, le candidat du NPD ne semble pas se sentir menacé par qui que ce soit.

Sa campagne, il la fait sur le terrain en discutant avec les citoyens. Si certains lui avouent ne pas aimer que son chef porte le turban, d'autres le félicitent et lui rappellent qu'il est l'homme de la situation.

Je suis le seul candidat dans Sherbrooke qui a pris des engagements concrets. Je suis sûr que le travail que j'ai fait dans les dernières années démontrera aux citoyens que je suis la meilleure personne pour les représenter , croit Pierre-Luc Dusseault.

S'il admet qu'en huit ans, les enjeux régionaux ont évolué, il compte s'y adapter.

En environnement, on veut réduire nos gaz à effets de serre et c'est pour ça que je me suis engagé avec le projet de train électrique Montréal-Sherbrooke. On veut aussi mieux protéger nos rivières et nos lacs. L'eau potable, ça aussi c'est un enjeu que j'entends chez les citoyens de Sherbrooke.

Pierre-Luc Dusseault, candidat du NPD dans Sherbrooke