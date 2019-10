Des patients souhaitent avoir une place en hémodialyse à Rivière-du-Loup

Neuf patients sont inscrits sur une liste d’attente afin d’être transférés à Rivière-du-Loup, calcule le directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho.

De ce nombre, quatre ont déménagé près de Rimouski et cinq se sont installés ailleurs dans la province afin d’avoir accès aux services d’hémodialyse. Plusieurs patients ont signalé leur souhait de revenir s’installer dans la région de Rivière-du-Loup, selon M. Carvalho.

On est conscient de cet impact et c’est pour ça qu’on a commencé à travailler à des solutions depuis le printemps dernier, pour voir comment on peut rapprocher [les patients] le plus possible ces services, parce que ça fait des déplacements fréquents et parfois même des déménagements , explique Jean-Christophe Carvalho.

L’ajout de fauteuils de traitement ou l’augmentation des horaires d’hémodialyse sont envisagés par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Il faut seulement être sûrs d’avoir l’ensemble des ressources, que ce soit au niveau financier ou aux ressources humaines, au niveau médical, pour donner des services de qualité , spécifie M. Carvalho.

Le centre satellite d’hémodialyse de Rivière-du-Loup permet actuellement d’accueillir 12 patients qui reçoivent leurs traitements d’hémodialyse trois fois par semaine. Le centre est ouvert trois jours par semaine.