Une élève menacée au couteau à l'école Alexander Galt de Sherbrooke

Une élève affirme avoir reçu des menaces mardi lorsqu'un garçon l'aurait agressé à l'école.

C'est un garçon qui m'agaçait à l'école et hier soir, j'ai décidé de lui dire de me laisser tranquille. Il a commencé à rire dans ma face, je lui ai redemandé de me lâcher et il m'a répondu qu'il allait me tuer. Il a sorti un couteau, il s'est approché de moi et il l'a mis proche de ma gorge , explique, la victime âgée de 15 ans.

L'incident aurait eu lieu devant une dizaine de jeunes. Un enseignant serait intervenu et aurait confisqué le couteau.

Ce qui m’a le plus blessé, c’est qu’il y a des gens qui riaient , ajoute l'élève.

La mère de la jeune fille déplore l'inaction de l'école devant une situation qui perdurerait depuis trois ans.

Lorsque je l'ai appelé, le directeur m'a dit qu'il n'était pas au courant de la situation du tout. [...] Ce n'est pas un acte de violence gratuit... ç'a traumatisé ma fille , mentionne-t-elle.

La Commission scolaire Eastern Townships dit « prendre la situation très au sérieux » et confirme collaborer avec les policiers. Les procédures pour contrer l'intimidation ont été enclenchées, nous a-t-on indiqué.

L'adolescent a été retiré de l'école pour une durée de cinq jours le temps que la commission scolaire prenne une décision.