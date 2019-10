Une candidate pour le Parti vert dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Kiara Whiteley nous a accordé une entrevue pour la première fois, à cinq jours du scrutin.

Elle avoue candidement apprendre les rudiments d'une campagne électorale. Elle s'est notamment heurtée à un manque de financement pour faire campagne.

Kiara Whiteley veut faire sa part pour améliorer les conditions de vie des communautés autochtones dans le Nord.

Elle a été charmée par la vision environnementale du Parti vert, mais aussi par la position de la cheffe Elizabeth May sur la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits.