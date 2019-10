Plus de choix pour les skieurs de l'Estrie

La carte L'EST go leur permettra d'acheter entre deux à huit billets de ski en prévente, échangeables dans les quatre stations de ski des Cantons-de-l'Est, soit Bromont, montagne d'expérience, Sutton, Orford, et Owl's Head.

Les usagers pourront du même coup économiser jusqu'à 40%, signale Jean-Michel Ryan, président directeur général de Sutton et président de Tourisme Cantons-de-l'Est.

On a de super belles stations, et l'objectif, c'est de mousser encore les Cantons-de-l'Est et d'amener des skieurs et des touristes à destination. Il y a de gros efforts qui sont faits au niveau des investissements dans les dernières années et il faut les mettre à profit , explique-t-il.

Jean-Michel Ryan, président directeur général de Sutton et président de Tourisme Cantons-de-l'Est. Photo : Radio-Canada

La formule pourra aussi attirer des visiteurs d'ailleurs, estime M. Ryan.

Ça permettra d'attirer les touristes sur de plus longs séjours. Au lieu d'avoir des excursionnistes qui viennent juste pour la journée, si on peut favoriser de la nuitée, que ce soit une, deux ou trois nuitées, évidemment, ça dessert tous les commerces , note le président de Tourisme Cantons-de-l'Est.

Aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'expériences. Ils veulent la possibilité de visiter des sites de façon simple, indique Yves Juneau, le président et directeur général de l'Association des stations de ski du Québec. D'avoir un billet unique qui donne accès aux quatre stations, ça répond aux besoins des consommateurs et permet de faire découvrir la région. Souvent, les gens connaissent une station en particulier, mais là, ils vont pouvoir prolonger leur séjour, ça va accroître les dépenses et ça va être bon pour l'économie régionale.

Des tarifications différentes sont prévues pour les enfants, les adultes et les aînés.