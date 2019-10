Transports en commun : le plan des conservateurs critiqué dans le Grand Vancouver

Dans un document intitulé Le guide des électeurs , publié mercredi, l’organisation, qui réunit les 21 maires du Grand Vancouver pour toute décision relative au transport en commun, résume les engagements des quatre principaux partis fédéraux en la matière.

Le Parti libéral, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert ont promis de mettre en place un financement permanent et récurrent destiné aux transports en commun au Canada, se réjouit le président du Conseil des maires, Jonathan Coté.

Les libéraux ont promis 3 milliards de dollars par an dans ce fonds permanent, les verts, 3,4 milliards, et le NPD n’a pas encore spécifié le montant promis , est-il écrit dans Le guide des électeurs du Conseil des maires.

Malheureusement, les conservateurs se sont juste engagés à soutenir des projets dont le financement a été confirmé, ajoute Jonathan Coté. Leur plateforme ne contient aucune promesse d’expansion du système de transport en commun dans la région.

Moins de projets de transport en commun?

Dans une lettre envoyée lundi aux maires canadiens, le chef conservateur, Andrew Scheer, écrit que son gouvernement honorerait et maintiendrait tous les projets pour lesquels le gouvernement actuel s’est engagé.

Cela inclut, dans le Grand Vancouver, le prolongement du métro aérien vers la rue Arbutus, à Vancouver, et vers le quartier Fleetwood, à Surrey.

Andrew Scheer écrit aussi que ce que le gouvernement libéral prévoyait investir dans les infrastructures – 187 milliards de dollars – sera étalé sur une plus grande période : Ce que nous allons faire, c’est répartir cet argent sur une période plus raisonnable et plus responsable en le dépensant sur 15 ans plutôt que sur 12.

Pour Jonathan Coté, cela signifie moins de projets de transport en commun.

À moins que de futurs engagements ne viennent, un prolongement du SkyTrain vers Langley ou l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), ou même la gondole vers l’Université Simon Fraser (SFU), seraient vraisemblablement retardés selon le scénario [d’un gouvernement conservateur] , dit-il.

Andrew Scheer a dévoilé les détails de son cadre financier sur une plage de Delta, en Colombie-Britannique, le 11 octobre. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

Le tunnel Massey, priorité conservatrice

Un projet majeur pour la région reçoit toutefois l’appui sans réserve d’Andrew Scheer : le remplacement du tunnel Massey. La province doit encore déterminer quelle option – pont ou tunnel – sera choisie, avant d'entamer les évaluations environnementales.

Le chef libéral Justin Trudeau s’est aussi engagé à débloquer du financement pour un nouveau tunnel ou un pont, une fois que le gouvernement de la Colombie-Britannique se sera prononcé.

Nous devons nous éloigner de cette sélection de projets au cas par cas, pour des raisons politiques, et aller vers un financement acceptable, qui soit durable , soutient le maire Coté.