Parmi les 11 mesures listées par la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada , une loi sur le bilinguisme à la Cour suprême ou encore la création d’un tribunal administratif pour la Loi sur les langues officielles sont loin de faire l'unanimité.

Est-ce qu’on est déçu? Absolument , indique Jean Johnson.

Seuls le Nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois se sont engagés à rendre obligatoire le bilinguisme des juges à la Cour suprême, une mesure clef de la modernisation de la Loi.

On se fait reprocher de ne pas prendre en compte la volonté des libéraux de nommer des juges bilingues, mais pour nous ce n’est pas assez. On veut que ce soit enchâssé dans la Loi, sinon quand il y a un nouveau gouvernement on repart à zéro , affirme le président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada .

On reprend le même langage qu’en 2015, renchérit la politologue du Collège militaire royal du Canada, Stéphanie Chouinard. On s’engage à nommer des juges bilingues, mais on ne s'engage pas à adopter des modifications législatives pour que le bilinguisme devienne obligatoire. C’est surprenant [de la part des libéraux] et décevant.

La professeure en sciences politiques est également déçue du manque d'engagement des libéraux sur la consultation des francophones en situation minoritaire.

Mais il y a un engagement conservateur à cet égard là. Ça m’a surprise parce que le parti prône un désengagement du gouvernement fédéral dans les enjeux provinciaux , dit-elle.

Selon la politologue, c’est le parti d’Andrew Scheer qui a fait les promesses les plus concrètes. Elle mentionne toutefois un bémol sur la plateforme conservatrice, qui prévoit des compressions en ce qui concerne le financement.

On peut faire des promesses sur la modernisation des lois sur les langues officielles, mais si le budget du commissariat aux langues officielles est charcuté, on se retrouve face à un autre problème Stéphanie Chouinard, professeure adjointe en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada.

Le Parti populaire de Maxime Bernier n’appuie aucune des demandes de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada , ce qui n’est pas surprenant, pour la politologue.

De leur côté, les verts s’engagent à moderniser la Loi sur les langues officielles dès l'année prochaine, ce qu’elle dit être peu réalisable.

Un « succès relatif »

Stéphanie Chouinard souligne que ce tableau reflète le manque d’implication des partis politiques concernant la question des minorités linguistiques. Cet aspect avait déjà été soulevé par les francophones, lors du dernier débat des chefs.

On n'a eu droit qu’à des commentaires de surface. On ne sentait pas que les chefs portaient une attention particulière à ce dossier-là [...] c’est le cas chez tous les partis.

Le stagiaire postdoctoral à l’école d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Martin Norman, considère lui aussi qu’aucun parti ne se démarque sur ses engagements dans ce dossier linguistique.

Il croit toutefois qu’il faut se réjouir du succès relatif des efforts menés par les organismes comme la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada .

On peut trouver ça mince comme propositions, mais ça apparaît comme étant mieux que d’autres années , souligne-t-il.

Les Canadiens iront aux urnes le 21 octobre.

Avec les informations de Gavin Boutroy