Neil Patrick Harris rejoint Keanu Reeves dans The Matrix 4

L’acteur Neil Patrick Harris jouera aux côtés de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss dans The Matrix 4, selon les informations du magazine Variety.

Connu pour avoir joué dans la série Comment je l'ai rencontrée (How I Met Your Mother) et le film Les Apparences (Gone Girl), l’acteur américain sera à l’affiche du quatrième chapitre de la série de films La matrice.

Pour le moment, on ignore quel personnage il incarnera.

Neil Patrick Harris rejoint la distribution du film déjà composée de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss, qui reprendront leurs rôles respectifs de Neo et de Trinity.

L’acteur Yahya Abdul-Mateen II, vu dans les films Aquaman et Nous (Us), sera également de la partie.

Jada Pinkett Smith de retour?

D’après le site Deadline, Jada Pinkett Smith serait en négociations pour interpréter à nouveau le rôle de Niobe qu’elle a déjà joué, en 2003, dans La Matrice Rechargée (The Matrix Reloaded) et dans La Matrice révolutions (The Matrix Revolutions).

Le tournage de The Matrix 4, réalisé et écrit par Lana Wachowski, devrait commencer au début de l’année 2020.