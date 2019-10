« Votez pour ce en quoi vous croyez », demande Jagmeet Singh aux Québécois

C’est en se présentant comme le fier héritier de Jack Layton, mercredi matin, que Jagmeet Singh a appelé les électeurs québécois à voter « avec leur cœur » pour un parti « véritablement progressiste » et à rejeter l’idée de faire un choix stratégique.

Ne laissez pas la peur vous dicter votre vote et ne laissez pas [Justin] Trudeau vous inciter à le faire. Rien de bon n’arrive, dans la vie, quand on se laisse guider par la peur. Votez avec votre cœur, votez avec optimisme, votez pour ce en quoi vous croyez. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait donné rendez-vous aux journalistes au parc Jack-Layton, à Hudson, à l’ouest de Montréal. Et Olivia Chow, la veuve de M. Layton, a pris la parole juste avant l’actuel chef néo-démocrate.

Jagmeet donne de l’espoir aux gens , a déclaré Mme Chow. L’héritage de Jack Layton est maintenant entre les mains d’un formidable, courageux et compatissant leader.

Une présentation qui a ému M. Singh. Je ne m’attendais pas à ça , a-t-il reconnu, en prenant un moment pour se ressaisir.

Jack a su gagner le cœur des Canadiens, des Québécois , a-t-il souligné, évoquant la vague orange de 2011 – le NPD avait remporté 103 circonscriptions fédérales, dont 59 au Québec. Et c’est notamment grâce à ses valeurs , qui l’ont amené à combattre les iniquités sociales et à défendre la planète , a estimé Jagmeet Singh.

M. Layton avait le rêve de rassembler les progressistes du Québec et du reste du Canada , a-t-il dit. C’est un rêve que je veux continuer.

En affirmant maintenant Les progressistes, c’est nous , le NPD s’est approprié cette semaine le slogan du Bloc québécois (« Le Québec, c’est nous ») tout en expédiant une petite flèche vers le Parti libéral, qui s’est beaucoup réclamé de l’étiquette progressiste pendant la campagne.

Nous sommes ceux qui sont véritablement progressistes , a-t-il dit. M. Trudeau a dit des belles choses […], mais il y a une tendance claire qui se dégage, et il a fait ça plusieurs fois : il promet une chose qui aiderait les gens, et il fait le contraire.

M. Singh a donné les exemples des prix des médicaments que le gouvernement libéral n’a pas fait baisser et de subventions pour les entreprises pétrolières et gazières qu’il n’a pas éliminées, ne manquant pas de rappeler l’achat du pipeline Trans Mountain. Ce n’est pas ça, un parti progressiste , a-t-il tranché.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a noté mercredi matin que le NPD avait utilisé son nouveau slogan dans sa propre circonscription, Beloeil-Chambly, se montrant peu impressionné. J’invite les gens du NPD à poser des questions de contenu, de programme, d’idées , a-t-il répondu.

Des valeurs partagées

D’après Jagmeet Singh, les Québécois se reconnaissent en lui et dans sa formation.

Malgré des différences au chapitre des apparences, je partage les mêmes valeurs que les Québécois , a-t-il plaidé. Je crois fermement au droit de choisir de toute femme [et d’avoir accès] à un avortement, je crois fermement au droit membre des communautés LGBTQ d’aimer qui ils aiment, d’épouser qui ils veulent, de veux m’assurer que les gens puissent mourir dans la dignité, et je veux m’assurer qu’il y a une séparation très claire entre l’Église et l’État.

Il pense que les Québécois ont réalisé dans les dernières semaines que le NPD et eux ont beaucoup d’idées en commun. Et j’en suis fier, parce que les campagnes doivent avoir un impact. J’ai constaté ce changement.